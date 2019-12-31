Родители «сломали» жизнь или почему Алексей Макаров одинок в 47 лет?

31-12-2019, 13:01

Звезда «Личного номера» был лишен детства и, похоже, до сих пор наверстывает упущенное.

Мало кто из знаменитостей может «похвастаться» такой бурной личной жизнью как у Алексея Макарова. Мужчина меняет пассий и жен, как перчатки, при этом не собирается отказываться от такого образа жизни, будучи уже далеко не юным. Принято считать, что актер — ловелас «до мозга костей», что образ брутального героя в кино — его сущность. Однако мало кто догадывается, что за маской дамского угодника и рыцаря может скрываться лишенный детства ребенок.

Родители фактически «сломали» жизнь Алексею, ведь юные годы, как период становления личности, зачастую откладывают неизгладимый след на дальнейшую судьбу человека. Макарову 47 лет, а он по-прежнему одинок и порой ведет себя абсолютно непредсказуемо. На днях экс-супруга актера не успела пожаловаться прессе на отсутствие алиментов, как он тут же начал исправлять свою вину. Страх наказания, потребность в «воспитании», безответственность — все это черты, присущие детям.

Причина такого поведения может крыться в раннем детстве Макарова. Когда ему исполнилось 6, из семьи ушел отец, который пристрастился к алкоголю. Матери, которая целиком посвящала себя актерскому амплуа было не до сына, и мальчика отдали в интернат. Нельзя сказать, что его не любили, но, очевидно, ребенок не получал необходимого ему внимания и заботы. Этот период времени сам Алексей отказывается обсуждать, а значит, с большой вероятностью, «корень зла» находится именно там. Натерпевшись в интернате подросток, скорее всего, хотел лишь одного — быть свободным и независимым. Эти понятия зачастую искажаются даже зрелыми людьми, а в уме юноши, воодушевленным примером матери, похоже, стали настоящим «проклятьем».

С тех пор любое постоянство и попытку нарушить свою построенную в голове реальность Макаров, видимо, воспринимал как посягательство на личное пространство. Этим легко объясняются его метания от одной женщины к другой и болезненную реакцию на удар по устоявшемуся мировоззрению. Алексей сильно похудел и внешне изменился до неузнаваемости именно после того, как ему, «альфа-самцу», якобы изменила одна из его пассий. Весьма красноречивый пример в качестве доказательства.