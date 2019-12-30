Пынзарь спасет «Дом-2», или почему Даша стала новой ведущей реалити-шоу

30-12-2019, 15:30

Из-за укрывательства избиений проект, согласно информации СМИ, оказался на грани закрытия.

Даша Пынзарь стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2». Среди остальных бывших участниц девушку, судя по всему, выбрали совсем не случайно. Состоящая в счастливом браке, она наверняка сможет научить проживающие на периметре пары, как перестать ссориться и наконец создать благополучную семью.

Нежданно-негаданно Пынзарь появилась на проекте и ярко о себе напомнила. Когда все участники шоу собрались на лобном месте, вместе с Иосифом Оганесяном она вышла в центр и начала танцевать. Видеозапись с тем, как она это делала, показали в одном из последних эфиров «Дом-2». Даша держалась перед остальными участниками очень уверенно и, видимо, неспроста. Судя по всему, ее позвали вести передачу, а она не стала отказываться. Почему?

Хотя девушка живет в Турции, в Москву она летает достаточно часто, так как непосредственно руководит своим магазином одежды в столице. Поэтому время от времени проводить эфиры или появляться в кадре для нее вряд ли станет проблемой. Кроме того, используя личный опыт в семейной жизни, Пынзарь действительно сможет подсказать что-то парам, которые только пытаются строить отношения, и спасет «Дом-2». Увеличение количества счастливых пар на проекте наверняка поднимет его рейтинги.

Кроме того, не стоит забывать, что у Даши очень много фанатов. Лишь на ее страницу в Instagram подписано более трех миллионов человек. Поэтому ее приход на «Дом-2» поможет привлечь новых зрителей.

В последнее время в Сети ходят слухи, что реалити могут закрыть из-за жестокой выходки Жени Ромашова, который сильно ударил свою девушку Юлю Белую. Видимо, «разведенки» Орлова и Бузова, а также холостяк Кадони уже ничего не могут сделать с участниками, поэтому на помощь позвали Пынзарь.