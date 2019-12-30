«А вы заработайте сначала!» — Басков похвастался костюмом пришельца за миллион рублей

30-12-2019, 12:01

«Кровью, потом и голосом» — Николай рассказал о пути к «тяжелому люксу».

На вручение премии «Золотой граммофон» Николай Басков эпатировал публику странным костюмом пришельца. Но еще больше удивила цена этого наряда — один миллион рублей. Далеко не каждый артист может позволить себе образ на один вечер за такую сумму. Но для Николая экстравагантные наряды — способ выразить себя. Его расписные костюмы стали неотъемлемой частью выступления. И хотя Басков никогда не облачался в одну вещь дважды, пиджаками уже никого не удивишь. Вот и пришлось «раскошелиться» на более вычурный образ: яркий, переливающийся комбинезон серебристого цвета и непонятного кроя, украшенный странными нашивками на плечах. Безусловно — ручная работа, что объясняет очень высокую стоимость.

В полное непонимание пришли не только фанаты, чей годовой доход меньше единственного «лука» звезды. Даже ведущий шоу «Дымоход», первым узнавший о стоимости костюма, не сдержал ошарашенного возгласа. А Юлия Барановская в недоумении закатила глаза. Чувства Николая были глубоко задеты — похоже, он увидел непонимание в глазах собеседников.

«А вы заработайте сначала! Кровью, и потом, и голосом»

— обиженно оправдал «золотой тенор» свой образ и демонстративно ушел от обидчиков. Вполне возможно, что ведущий не первый усомнился в обоснованности растрат артиста и попал под горячую руку.

Басков, безусловно, привлекал внимание в наряде, далеком от элегантности и красоты. Но на фоне классически одетых звезд он выглядел нелепо. Лишь два граммофона в руках звезды указывали на то, что адресом он не ошибся.