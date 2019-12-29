Бузова и Дава тайно расписались

29-12-2019, 18:01

Без пышной свадьбы, но с медовым месяцем — влюбленные улетели в Куршевель.

Вчера вышел новый выпуск «Плана-Б», где Ольга Бузова фактически признала отношения с Давидом Манукяном. Именно в этот день возлюбленные тайно расписались. Новость об этом не продержалась в секрете и суток: фанаты уже ликуют, а сами знаменитости отправились в свадебное путешествие.

На одном из фан-страниц в Instagram, посвященном Оле и Давиду, появилась запись о знаменательной дате. По мнению пользователей именно в этот день, 28 декабря, Дава сделал Бузовой предложение, и пара отправилась в ЗАГС. Сам Манукян, к слову, лайкнул пост, тем самым подтвердив радостное событие.

После чего уже молодоженами звезды улетели в Куршевель. Об этом свидетельствуют stories певицы и блогера. Очевидно, что провести Новый год вместе — это самое весомое доказательство серьезных отношений между молодыми людьми.

К слову, Оля известна своей страстью к романтике. В этом плане Дава не прогадал с датой предложения: свадьба под Новый год в сочетании с путешествием во Францию действительно не может не впечатлить. По традиции остается лишь пожелать молодоженам: совет да любовь!