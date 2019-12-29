Лучше голодать и «побираться» или как Моисеев отверг помощь Киркорова

29-12-2019, 15:06

Филипп раскаивается в «предательстве» друга, но Борис не спешит идти на примирение.

После того, как проблемы Бориса Моисеева предали огласке, Филипп Киркоров одним из первых вызвался помочь артисту. В интервью на НТВ поп-король упомянул, что обязан своей карьерой звезде «Экспрессии» и, возможно, личным счастьем. Борис мог свести Филиппа с Аллой Пугачевой и таким образом способствовать их роману: он уже сотрудничал с Примадонной, когда помог Киркорову пробиться в шоу-бизнес. В знак благодарности поп-король еще в октябре пообещал навестить Моисеева, если он его впустит в свой дом. Прошло три месяца после инициативы Филиппа, а состояние Бориса ухудшается. Следовательно, Моисеев отверг помощь Киркорова. Похоже, между друзьями произошел серьезный конфликт.

Тот факт, что эпатажный певец предпочел голодать и «побираться» указывает на то, что обиды не забыты. Конечно при условии, что раскаяние Киркорова не было игрой на камеру и он действительно пытался помочь. Борис, судя по всему, не спешит идти на примирение, а следовательно не принял деньги Филиппа. Возможно, ему претит жалость коллег. О нем все забыли и пытаются загладить вину деньгами — только фанаты помогают искренне.

Борис Моисеев переживает тяжелые времена. Болезненный певец после двух инсультов не может себя обеспечивать финансово. Все сбережения он истратил на лечение. Певцу не становится лучше. Парализованный любимец миллионов живет на пенсию в 50 000 рублей и подарки поклонников — этих денег ему катастрофически не хвастает, призналась Алена Апина. Экс-солистка «Комбинации» практически единственный человек, кто не отвернулся от Моисеева.

Не прошли проверку на «прочность» названные друзья артиста. Алла Пугачева и слышать не хочет о друге семьи. Филипп Киркоров, видимо, не смог заслужить прощения и помочь Борису. Моисеев поверил в никому не известного, амбициозного певца в 80-х и помог Филиппу снять его первый нашумевший клип, а теперь не может поверить в искренность друга и желание помочь. О конфликте, который разрушил отношения друзей, оба умалчивают. В Сети не найти свежих совместных фото Филиппа и Бориса, хотя на пике карьеры они много времени проводили вместе — война длится не один год.