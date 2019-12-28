«Скатился» до Comedy Club или как Даня Поперечный «подсидел» Волю

28-12-2019, 23:01

Юморист станет новым резидентом, но как быть Паше?

Скандальный юморист Даня Поперечный опубликовал видео в Instagram, где он, Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов проводят время в караоке. Поперечный не оставил публикацию без комментария и написал: «Я новый Павел Воля». Неужели юморист станет новым резидентом, но как быть Паше? По всей видимости, чтобы оживить рейтинги одни из главных лиц шоу решили, что им нужны «свежие» люди, кем мог стать Поперечный, имея за плечами большую аудиторию и славу. Что касается Павла Воли, то его участие в Comedy Club остается под вопросом, ведь кроме заявление Дани официальной информации не было. Но также не исключено, что молодой и перспективный юморист «подсидел» Волю пока тот был занят шоу «Импровизация».

Неоднозначный комментарий не оставил равнодушными и поклонников Поперечного, некоторые разочарованы, что тот «скатился» до Comedy Club хотя сам в интервью у Дудя доказывал обратное и называл «попсой» деятельность его участников. Возможно, сотрудничество с Comedy Club у Дани началось еще с момента «зашкварных историй» на YouTube, куда был приглашен Гарик, после чего общение перешло в деловое предложение, жертвой которого стал Павел Снежок Воля.