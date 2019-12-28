Порвал с «голубым» прошлым или как Стас Михайлов жил до пластики и славы

28-12-2019, 16:21

Еще 15 лет назад певец выглядел и вел себя совершенно иначе.

Сегодня поклонницы 50-летнего Стаса Михайлова считают певца эталоном мужской красоты. Знают артиста как приличного семьянина с идеальной фигурой и стилем. Но еще каких-то 15 лет назад сладкоголосый покоритель женских сердец жил и выглядел совершено иначе. Как молодой Михайлов жил до пластики и славы можно предположить, рассматривая его ранние фото.

Вернувшись на десять лет назад, можно заметить, в фирменной эспаньолке Михайлова мелькают седые волосинки. Густота растительности на голове и лице не такая обильная как сейчас. «Сделанные» зубы не выглядят ультра-белыми, а в тучной фигуре нет даже намека на стройность. Как и любой шансонье, Михайлов имел внушительный лишний вес, что добавляло ему «солидности», делая кумиром поколения.

Если вернуться в начало нулевых, то там Стас открывается совершенно с другой стороны. Полное отсутствие брутальности: миловидная внешность, гладковыбритые щечки, розовые рубашки и неоднозначные шарфики. До статуса кумира «разведенок» тогдашнему коммерсанту Михайлову далеко, как до Парижа. Порвал с «голубым» прошлым начинающий шансонье, скорее всего, потому, что понял — в этом образе популярности у женщин ему не сыскать.

А вот интересовали ли тогда начинающего исполнителя представительницы слабого пола — вопрос спорный…