Снова вещества? 39-летний Калкин выглядит старше 65-летней мамы из «Один дома»

27-12-2019, 22:00

Судя по новым фото, старая привычка к актеру вернулась.

Судьба звезды главной голливудской новогодней комедии всех времен «Один дома» Маколея Калкина сложилась не самым лучшим образом. Хлебнувший с малых лет славы актер быстро столкнуться с обратной стороной популярности – алкогольной и наркотической зависимостями. Неудивительно, что исполнитель роли Кевина рано постарел, если говорить о внешности. Несколько лет назад Калкин заявил, что полностью «завязал» с пагубными привычками, но ситуация, похоже, вновь обернулась против 39-летней знаменитости.

В сети оказались фотографии Маколея в сравнении с его экранной мамой из «Один дома» Кэтрин О`Харой. Несмотря на то, что актрисе уже 65 лет, Калкин, почти вдвое младший, выглядит старше актрисы. Неужели Калкин обманывает фанатов и прессу, рассказывая, что больше не подвержен зависимостям и в деле снова замешаны вещества? Похоже на то, учитывая, что стариком выглядит именно 39-летний актер. Возможно, это последствия прошлых привычек, но буквально несколько месяцев назад Маколей выглядил куда лучше, а теперь его «уделывает» 65-летняя актриса.

У Кэтрин не было такого стремительного «падения», как у Калкина. Напротив, она успела сняться в большом количестве картин и добилась успеха, как актер озвучивания, но возраст все-таки должен брать свое. Однако ей удается выглядеть значительно моложе «Кэвина Маккалистера», подтверждая, что покончить с прошлым Маколей все никак не может. Одиночество и отсутствие успеха в кино явно снова подтолкнули уже взрослого мужчину обратно к привычкам. К сожалению для фанатов исправляться их кумир не намерен, потому все, что остается – пересмотреть перед Новым годом «Один дома» и увидеть Калкина в его лучшее, чем сейчас время.