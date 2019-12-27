Климова впервые назвала причину развода с Месхи. Боится мести бывшего?

27-12-2019, 20:00

Всю вину за разрыв отношений звезда фильма «Мы из будущего» взяла на себя.

Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи. По мнению актрисы, совместная жизнь не сложилась из-за большой загруженности обоих супругов и нежелания жертвовать карьерой в пользу семьи. «Быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно», — считает Климова. Несмотря на то, что бракоразводный процесс закончился еще в июне 2019 года, Екатерина только сейчас прокомментировала и взяла всю вину за разрыв лишь на себя. Будто бы сейчас актриса боится мести бывшего мужа, поэтому и старается выставить его в наиболее удачном свете, даже если вся вина окажется на ее плечах.

Климова поделилась особенностями совместной жизни актеров — и они совсем не радужные. Ведь на работе артисты вынуждены быть подтянутыми и в хорошем настроении, а домой они добираются уже изможденными. Поэтому, вторые половинки публичных личностей нередко страдают из-за деятельности возлюбленного. «Встает выбор — аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии. А если еще и сам мужчина — артист? Он уезжает, а я не могу лететь следом — у меня дети, у них школа. Не декабристка я, одним словом…», — призналась Климова.

Надо заметить, что СМИ все чаще пишут о конфликтах Месхи и Климовой из-за дочери Изабеллы. Хотя экс-супруги так и не отреагировали на подобные новости, Екатерина может опасаться, что в случае серьезного скандала она может лишиться общения с дочерью, а такая перспектива, наверняка, совершенно не радует актрису.