Ольга Бузова должна многомиллионный долг за срыв шоу «План Б»?

28-12-2019, 10:30

Пока Ольга «счастлива», ТНТ и Батрутдинов готовы разорвать с певицей все связи.

Певица Ольга Бузова уже давно состоит в отношениях с Давидом Манукяном, но это не помешало ей сняться в романтическом шоу «План-Б», где Ольга и Тимур Батрутдинов ищут свою любовь. Более того, во время трансляции шоу по телевидению, певица открыто называла Даву своим женихом. Это сильно подпортило рейтинги проекта, так как «План Б» смотрели исключительно ради Бузовой, личная жизнь Батрутдинова никого не интересовала. ТНТ может подать в суд на через чур любвеобильную певицу, которая нарушила контракт и рассекретила концовку показывая, что никого не выбрала в финале шоу. В таком случае Бузова может выплатить многомиллионный долг за срыв программы.

Для Батрутдинова это не меньший удар, но скорее по его самооценке, чем по кошельку. Комик лишний раз убедился в том, что сам по себе он никому не нужен, его личность интересует зрителей лишь в комплекте с Харламовым или с Бузовой. В конце концов, из-за безалаберности соведущей Тимур также «забил» на контракт и в интервью Ирине Шихман признался, что не общается с финалисткой шоу, и более того, все чувства там подставные.

Пока Ольга «счастлива», ТНТ и Батрутдинов готовы разорвать с певицей все связи и дружественные, и рабочие. Вероятно, Ольгу выгонят из проекта «Дом-2». А на ее место вполне может «позариться» ее нынешний бойфренд Дава, ведь его недавно заметили на съемках телестройки. Нас ждет новый ведущий?