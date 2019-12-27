Красавица Джоли страдает от жутких комплексов после брака с Питтом

27-12-2019, 19:00

Актриса рассказала, как жизнь с Брэдом разрушила её самооценку.

Самая красивая женщина Голливуда Анджелина Джоли внезапно сделала шокирующее признание. Оказывается, актриса уже несколько лет страдает от жутких комплексов. Все началось ещё во время брака с Брэдом Питтом, который регулярно был недоволен фигурой своей возлюбленной.

Анджелина Джоли одному зарубежному дала откровенное интервью, где заговорила о своей внешности. Знаменитая актриса заявила, что у неё очень низкая самооценка и «странная» фигура, которая её совсем не устраивает. Подобное заявление достаточно непривычно слышать от одной из самых красивых женщин мира, ведь Анджелина регулярно попадает в рейтинги самых привлекательных актрис. Стоит отметить, что так тщательно придираться ко своему внешнему виду Джоли начала будучи в раке с голливудским красавчиком Брэдом Питтом. Оказывается, сам актер часто выражал недовольство по поводу худобы своей супруги.

Несколько раз Питт даже нанимал специальных диетологов, которые сутками следили за рационом питания Анджелины. Сам актер говорил, что диетологи помогали набирать вес его супруги, которая в одно время критически похудела. Однако Джоли ещё тогда начала думать, что недостаточно хороша для мужа, а теперь, уже после развода, актриса продолжает бороться с жуткими комплексами по поводу своей внешности.