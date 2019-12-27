Безымянный палец без кольца. Мать Давы не благословила брак с Бузовой?

27-12-2019, 18:00

Блогеру приходится с цветами вымаливать у матери разрешения.

Стремительно развивающийся роман блогера Давы и Ольги Бузовой постепенно подходит к своему логическому продолжению – свадьбе. Знаменитости уже познакомили своих родителей и если со стороны певицы все, судя по всему, хорошо, то того же сказать о родственниках Давида Манукяна нельзя. Несмотря на то, что для их сына этот роман - возможность пробиться в высший эшелон шоу-бизнеса, недавние сторис блогера показали, что мать Давы брак с Бузовой не благословила, потому ему приходится задаривать родительницу роскошными букетами цветов, оправдывая все тем, что он якобы «забыл про маму» из-за постоянных съемок все с той же Бузовой.

Естественно, Дава пойдет на женитьбу с Ольгой даже если придется идти наперекор родителям, но пока блогер пытается сделать все возможное, чтобы избежать раскола в семье. Уставшая от одиночества Бузова уже явно форсирует события, потому Манукяну и приходится вымаливать у матери благословение. Упрямая родительница явно хотела для сына лучшей пассии, потому пока и не соглашается. Дава же настроен крайне серьезно, потому как брак с Бузовой – его счастливый билет в жизнь.

Поющая ведущая, в свою очередь, согласна на что угодно, лишь безымянный палец не остался без кольца. С момента расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым прошло уже два года и два романтических ТВ-шоу, где отборные красавцы боролись за сердце Оли. Тем не менее, Бузова «поставила» на Даву, преследуя какую-то свою выгоду. Препятствие в виде недовольной свекрови она «снесет» не задумываясь, но разведку боем поручила будущему мужу.