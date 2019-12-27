Развод под Новый год. Муж Орбакайте «украл» у певицы дочку и сбежал в Москву

27-12-2019, 15:43

Слухи о разводе дочери Пугачевой наконец обретают реальные доказательства.

Единственным праздником в году, который все звезды российского шоу-бизнеса проводят вместе, без сомнений, является Новый год. Вот и Филипп Киркоров вместе с детьми отправился в Кремлевский дворец на праздничные выступления. Компанию ему составил супруг Кристины Орбакайте Михаил Земцов. С собой он взял дочку Клаву, но, как ни странно, самой дочери Пугачевой на мероприятии не было. Вместо этого певица решила уехать подальше от семьи в холодный Когалым. Почему семья проводит праздники раздельно, можно догадаться, если знать, как давно ходят слухи о расставании пары.

Кристина вынуждена жить на две страны. Дочка с отцом проживают в США, но карьера Орбакайте все еще в России. Неудивительно, что на этой почве возникают постоянные ссоры. Видимо, приехавший из Америки Земцов решил расставить все точки над «и», украл у певицы дочку, после чего сбежал от нее в Москву, где сейчас развлекается вместе с Киркоровым и другими представителями семейства Пугачевой. Наверняка в этой ссоре они заняли сторону мужчины, потому и с радостью проводят с ним и с маленькой Клавой Орбакайте время, даже не вспоминая о Кристине.

Развод под Новый год, конечно же, явно не лучшая идея, но Земцов уже не может терпеть постоянных ссор с Кристиной, не довольной жизнью на две страны и стремящейся продвигать свою карьеру, но не уделять внимание семье и подрастающей дочке. Естественно, семейство Пугачевой и ее приближенные, вроде Киркорова, встали в этом вопросе на сторону Михаила, потому как сами являются любящими родителями и ставят семью на первое место.