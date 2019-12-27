А часики-то тикают - Варнава готова выйти замуж за Руслана Белого?

27-12-2019, 23:00

Звезда Comedy Woman готова на всё, ради штампа в паспорт.

На You Tube-канале «Фьючерс» вышел новый выпуск «Вопросы взрослому» с Русланом Белым. Комик открыто отвечал на вопросы от детей и Екатерины Варнавы, которая также была среди приглашенных гостей. Между коллегами по сцене завязался неоднозначный разговор, в процессе которого выяснилось, что оба в прошлом имели возможность начать отношения, но помешало, так называемое «разное чувство юмора». Варнава не растерялась и сказала: «Не все потеряно Руслан» - намекая, что она готова в любой момент попробовать еще раз.

Видимо, Екатерина устала ожидать ответственного шага от Константина Макинькова, который не спешит связывать себя узами брака, и пользуясь моментом на проекте прощупывает почву для новых романтических отношений. Возможно, в свои 35 лет звезда Comedy Woman готова на всё, ради штампа в паспорте, так как имея все ей попросту может не хватать семейного счастья, которое ей мог бы обеспечить как раз таки холостяк Руслан Белый.

Работая в женском коллективе, Варнава могла видеть, что пока она трудиться ради карьеры и славы ее коллеги по сцене налаживают личную жизнь и даже рожают. Поэтому, рассматривая всевозможные варианты Варнава готова выйти замуж за Руслана Белого, так как часики-то тикают и вариантов для не одинокой жизни становится все меньше. Иными словами, лучше синица в руках, чем журавль в небе.