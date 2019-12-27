Хрусталева уволят с позором? В Новом году Ургант «избавится» от несмешного соведущего

27-12-2019, 21:00

Шутки Мити не нравятся даже Ивану, что уж говорить про публику.

«Зачем Урганту Хрусталев? Он же не смешной», - фанаты программы «Вечерний Ургант» уже давно задаются вопросом о том, к чему вообще в программе снимается скучный Митя. Актер совершенно не отвечает требованиям грамотного ведущего. Его шутки жалкие, появляется в кадре он редко и часто говорит не к месту. Его шутки не нравятся даже Ивану, что уж говорить про публику.

Ургант не только не смеется над фразами коллеги, но и даже перебивает его, не дает договорить и часто забывает об его существовании. Видно, что Митю на программе «ни в грош не ставят» и при удачном случае программа «избавится» от несмешного ведущего. Вероятно, его уволят с позором после Нового года.

Не только у неудачливого комика возникла проблема с юмором. Даже Александр Гудков в программе Варнавы «Вопросы взрослому» признался, что ему каждый раз сложно придумывать очередные приколы для заставки шоу. Вероятно, вместе с Хрусталевым программу покинет и Гудок. Актеров можно понять, ведь они снимаются в программе уже 7 лет и «перегорели».

На радость публике Митю заменят кем-то помоложе и повеселее, благо, в стране таких хватает. «Вечерний Ургант» пользуется большой популярностью среди молодежи, и сам ведущий всегда подмечал качество российского андеграундного юмора. Вероятно, роль его соведущего может занять молодой комик, к примеру, Саша Долгополов, который недавно даже был в программе у Дудя.