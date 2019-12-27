Дельфин и русалка всё-таки пара? Королёва намекнула Николаеву на воссоединение

27-12-2019, 17:00

Проблемы с Тарзаном, признание Игоря — Наташа даже не скрывает желания уйти от мужа.

Пока Сергей Глушко прощается со сценой в объятиях полуголых фанаток в заключительном туре Наташа Королёва, видимо, не планирует отсиживаться дома. Так, певица публично намекнула на воссоединение с бывшим мужем. И это притом, что не прошли и пары дней, как Николаев «спалил» трепетные чувства к Наташе. Дельфин и русалка всё-таки пара?

Действительно, только Игорь отличился трепетным упоминанием о бывшей жене в шоу Насти Ивлеевой, как Королёва буквально устроила вечер ностальгии на сцене под песни композитора. О чём свидетельствует ролик в сторис Наташи с серией снимков юности Николаева и артистки. Видимо, таким образом Наташа решила намекнуть экс-супругу на примирение. Судя по слухам, от счастливого брак певицы и Тарзана не осталось и следа, чего только стоят «загулы» танцовщика на гастролях.

К тому же, не стоит забывать, что в 90-е Королёва и Николаев были одной из ярких пар, а трепетное отношение композитора к «русалке» спустя 18 лет тому лишь подтверждение. А потому, не удивительно, что только Наташа поманила пальцем, как уже в Новый год Николаев может променять жену и ребёнка на свою «русалку».