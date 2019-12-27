Зависть «льется из ушей» - Лена Миро «отыгралась» на умершей Волчек

27-12-2019, 16:00

Блогера до сих пор коробит от позорного исключения из «Единой России».

На днях ушла из жизни прославленная актриса Галина Волчек. Многие знаменитости уже произнесли слова скорби, в частности, Ксения Собчак заявила, что даже расплакалась, узнав о трагедии. Но несчастье не произвело никакого впечатления на Лену Миро. Более того, блогер еще и «отыгралась» на умершей Волчек за свою провальную карьеру.

В своем блоге на LiveJournal Миро заявила, что «не стоит убиваться» из-за кончины Галины Борисовны. «Убиваться» действительно не стоит, но далее Лену буквально понесло совершенно «не в ту степь». Блогер заявила о своем таланте, при этом тут же поставила под сомнение заслуги покойной актрисы и режиссера. Такое поведение можно легко объяснить даже поверхностным анализом жизни Миро и ее сообщения. Девушка дважды упомянула про деньги Волчек, ордена и государственные награды. Сама же Лена была с позором изгнана из партии «Единая Россия».

Очевидно, что в то время Миро хотела построить карьеру за счет связей в гос. аппарате. Но, ошибочно приняв госслужбу за развлечение, сошла со своего пути на самом старте. Судя по ее посту Лену до сих пор задевает этот факт из ее биографии, поскольку зависть к признанию на государственном уровне так и «льется из ее ушей». Поведение блогера возмутительно и абсолютно недопустимо. Поразительно, какой низости и грязи дает право на жизнь пресловутая свобода слова.