Положил глаз на наследство? Шаляпин метит в любовники к 69-летней Бабкиной

27-12-2019, 14:00

Прохор решил приударить за Надеждой после слухов о разладе с Гором.

Личная жизнь Прохора Шаляпина всегда была загадкой для его поклонниц, но то, что певец без ума от возрастных женщин знает каждая из них. Несмотря на страстный Instagram-роман с Виталиной Цимбалюк-Романовской, Прохор продолжает оказывать знаки внимания другим «зрелым» представительницам шоу-бизнеса.

На этот раз объектом ухаживаний Шаляпина стала 69-летняя Надежда Бабкина. Певец стал частым гостем ее новогодних спектаклей. При каждой возможности певец поет дифирамбы актерским талантам Бабкиной, совершенно не боясь реакции ее 39-летнего сожителя Евгения Гора.

План по соблазнению Надежды Шаляпин развернул после слухов о том, что в отношениях народницы и ее нынешнего партнера пробежал холодок. Бабкина, поговаривают, полностью сконцентрировалась на новогодних спектаклях, осваивая актерскую стезю. В то время как Гора все чаще замечают в компании неизвестных дам.

Действительно ли Прохор без ума от Бабкиной или же молодой шоумен положил глаз на наследство народной артистки - покажет время. Но, судя по тому, что за 14 лет совместной жизни с Гором Надежда так и не ответила согласием на предложение сожителя, шансы жениться на Бабкиной у Шаляпина не велики.