Прилучный «подставил» создателей фильма «Союз спасения»?

27-12-2019, 13:00

«Надеюсь, выйдет 4 серии», — заявил Павел в гостях на «Вечернем Урганте».

Павел Прилучный стал гостем очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант», где с ведущим обсудил различные вопросы о жизни и карьере. Среди прочего Павел признался, что надеется, что недавно вышедший фильм «Союз спасения» о восстании декабристов, где Прилучный сыграл одну из главных ролей, выйдет в формате мини-сериала.

«Я надеюсь, что выйдет 4 серии», — будто бы «подставил» создателей фильма актер. Несмотря на то, что во время съемок было отснято много качественного материала, смонтировать новый сериал будет достаточно непросто и займет много времени, но Павел, видимо. об этом не задумался. Но все же Прилучный рассказал про большой бюджет фильма (по данным Союза кинематографистов России он составил около 700 миллионов рублей) и несколько раз как бы невзначай отметил, что все средства ушли на подготовку и съемочный процесс.

Прилучный уже не впервые делает провокационные заявления — ранее он признался, что при возможности с удовольствием сменил бы профессию актера и перешел бы в спорт, а также высмеял российский кинеатограф. Похоже, что Павел намеренно добивается, чтоб его карьера медленно, но верно шла на спад и проектов становилось все меньше.