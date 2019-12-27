27-12-2019, 12:00

«Лучшее что было со мной», - комик уже не скрывает своих чувств к певцу.

Если верить СМИ, Александр гудков уже давно едет в «голубом» вагоне. По всей видимости, он решил захватить еще одного своего коллегу из русского шоу-бизнеса Ивана Дорна. По крайней мере, такой вывод можно сделать исходя из их совместного фото. На одном, выложенном в аккаунте в Instagram Дорна, звезды просто стоят, но их тесные взаимоотношения выдает комментарий Гудкова.

«Это лучшее что было со мной», - комик уже не скрывает своих чувств к певцу и явно в восторге от их союза. Он тоже запостил в своем Instagram их общее фото, но там парни ведут себя более раскрепощенно и стоят в обнимку.

Их роман мог начаться ровно год назад на съёмках программы «Голубой Ургант». Вероятно, после программы они не продолжали общение, так как отрицали зарождающееся теплое чувство, но сейчас, когда оба приняли себя, то решили не противиться любви.

Интересно, это Гудков «переманивает» Дорна в «голубой» отряд или же певец давно там, и просто скрывал от нас свое истинное лицо все эти годы? Вероятно, скоро нас ждут их совместные песни, а также слухи об их «цветной» ориентации. Но только время покажет, признают ли ее звезды или же продолжат скрываться.