Муж не бьет, но рука сломана. Костенко получила «леща» от Тарасова?

26-12-2019, 22:00

Даже беременность, видимо, не останавливает футболиста.

Интерес к семье Тарасова и Костенко у фанатов возник из-за многих ситуаций. Кто-то восхищается Анастасией, другие болеют за футболиста. Однако большой интерес появился тогда, когда Тарасова стали подозревать в рукоприкладстве. На такие мысли всех навело то, что в одном из видео, футболит рассказал, что жене можно дать «леща». Конечно, в адрес Тарасова посыпалось много гневных сообщений, и ему пришлось оправдываться за свои слова.

Несомненно, фанаты поверили бы футболисту, если бы ранее Ольга Бузова не намекнула на аналогичную ситуацию. Поклонники Тарасова, видимо, стали думать, что он часто рукоприкладствует. Но в скором времени Костенко забеременела, и многие были уверенны, что футболист не будет причинять «вред» своей супруге.

Однако, недавно, Костенко поделилась с фанатами фотографией, на которой она с поломанной рукой. Анастасия все списала на спешку...

Конечно, возможно, что футболист не бьет свою супругу, но тогда остается вопросом, почему у Анастасии сломана рука. Возможно, что это произошло по нелепой неосторожности, однако из-за скандального видео, многие могут думать, что Костенко получила «леща» от Тарасова, за какой-то «косяк».