Алан сбежал? Беременная Галич на Новый Год останется без мужа

26-12-2019, 21:00

Супруг Иды улетел, как только приехала теща.

Знаменитая блогер и будущая мама Ида Галич даже в период беременности не перестает выпускать юмористические ролики совместно с мужем Аланом. Но на этот раз вместо супруга в вайне появилась мама Иды, а это может значить, что ближайшее время именно она будет находится рядом с Галич. Возможно, примерный муж Алан сбежал от беременной жены и решил отдохнуть на новогодние праздники, поэтому улетел, как только приехала теща.

Бушующие гормоны и прихоти Иды настолько утомили Алана, что тот пренебрег семейным праздником, дабы впервые за все время отдохнуть от капризной жены. К тому же присутствие тещи в доме могло также стать стимулом для отъезда, так как в большинстве случаев отношения между тещей и зятем складываются не в лучшую сторону, исключением чего не стал Басиев.

Но подобного рода отъезд не мог проходить мирно, ведь Алан не выдержал жену и не хочет находится рядом с тещей, а значит в их семье мог быть скандал, который ничем не закончился. Если разногласия так и не решаться, блогер может остаться без мужа, а ее ребенок без отца, что сломает картину идеальной пары о которой с вдохновением всех уверяет Галич.