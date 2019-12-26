Ольга Орлова изменяла любимому с сыном депутата?

26-12-2019, 20:00

Ведущая «Дома-2» неспроста скрывает имена «рогоносца» и любовника.

Ольга Орлова делает всё, чтобы не афишировать свою личную жизнь и мужчин, добившихся её расположения. Однако неожиданное признание в выпуске «Алёна, блин!» пролило свет на некоторые её отношения.

Во время интервью певице пришлось ответить на вопрос об изменах. Она, хоть и нехотя, но всё же признала, что была неверна одному их своих возлюбленных. При этом Орлова наотрез отказалась делиться подробностями. Ведь на неверности так и не было поймана, а тот самый «рогоносец» до сих пор пребывает в счастливом неведении. Казалось бы, для чего скрывать это сейчас? Причины есть.

Если углубиться в биографию звезды, то можно понять, кому же из бывших возлюбленных она скорее всего «наставила рога». Более того, можно даже вычислить, с кем она «предавалась греху». Так, с 2004 года Орлова находилась в отношениях с известным кинорежиссёром и продюсером Ренатом Давлетьяровым. Однако после 5,5 лет гражданского брака их счастливый союз распался.

Как ни странно, но после тяжелого разрыва певица недолго предавалась страданиям и вскоре закрутила роман с другим мужчиной. Долгое время его личность не была известна публике, однако недавно всё же выяснилось, что её тайным возлюбленным был сын очень влиятельного депутата.

О своём знакомстве с Ильёй Платоновым ведущая «Дома-2» поведала мало, тщательно подбирая при этом слова. Будто не хотела проговориться о чём-то компрометирующем её.

Могла ли певица предать любимого из-за статуса и денег отца Платонова или же между ней и богатым отпрыском чиновника моментально вспыхнула страсть, сказать сложно. Но повод сохранять эту «историю» в тайне по сей у Ольги в таком случае очень весомый. С экс-возлюбленным Ренатом певица сохранила тёплые, дружеские отношения и продолжает созваниваться. Узнай вспыльчивый продюсер о неверности возлюбленной даже спустя многие годы, это, очевидно, поставило бы крест на их дружбе. А сама Ольга обзавелась бы не только «грязным» пятном на биографии, но и весьма сомнительной репутацией.