Толстеет на диете - Валерия засветила мясистые руки

26-12-2019, 19:01

Фотограф, выбравший неудачный для певицы ракурс, видимо, лишится работы.

Не секрет, что Валерия активно следит за фигурой. Для этой цели певица помимо занятий спортом разработала и выпустила в продажу специальную диету. Однако, судя по свежим фото без фильтров, ограничение в рационе перестали давать прежний эффект. На днях жена Иосифа Пригожина засветила мясистые руки на предновогоднем мероприятии.

Сотрудник продюсерского центра Григория Лепса записал несколько stories с Валерией и выложил их на официальной странице в Instagram. На видео руки певицы уже не выглядят стройными, как на свежих снимках на ее аккаунте в соцсети.

Вполне возможно, что фотографом был подобран неудачный ракурс. В этом случае остается надеяться, что бедолагу не уволят из-за этой нелепости. Но больше похоже на то, что Валерия просто толстеет на собственной диете или вовсе перестала ей следовать. Возможно именно по этой причине ранее от рецепта певицы публично отказалась Лера Кудрявцева.

Но так или иначе, отрицать, что 51-летняя артистка выглядит превосходно, как минимум, глупо. Фанаты певицы гораздо больше переживают за ее здоровье, чтобы женщина не навредила себе интенсивными физическими нагрузками и изнуряющими диетами. А как будет выглядеть Валерия и сколько будет весить – абсолютно не важно.