Орбакайте отказалась приглашать Пугачёву на День рождения

27-12-2019, 10:00

«Хочу провести этот день в отличной компании», - заявила Кристина.

То, что в семье Примадонны все не так радужно, как рассказывают ее представители, ходят слухи давно. Поговаривают, что вспыхнувший в середине лета скандал на фоне судебного разбирательства между Кристиной Орбакайте и Аллой Борисовной разгорелся с новой силой. Недавно примирившиеся родственницы, похоже, вновь поругались из-за того, что Орбакайте отказалась приезжать на празднование Нового Года в дом Галкина. Страсти в звездной семье закипели, видимо, настолько, что Кристина отказалась приглашать Пугачёву даже на свой сорок девятый День рождения, который будет 25 мая.

«В этом году я решила отметить свой День Рождения на сцене! Просто хочу провести этот день в отличной компании», - лаконично прокомментировала свое решение Кристина.

Есть предположение, что камнем преткновения в общении матери и дочери стало последнее интервью Галкина Ирине Шихман, в котором комик, как бы невзначай, делал акцент на том, что огромный замок в селе Грязь был выстроен исключительно на его финансы. Выглядело неприкрытое «хвастовство» Максима так, будто Алла Борисовна не самодостаточная женщина, а типичная «приживалка», живущая за счет мужа.

Поведение «отчима», видимо, серьезно задело самолюбие Кристины, а покорное молчание «матери-домохозяйки» еще больше подлило масла в огонь семейных распрей. Похоже, что и в этом году семья Пугачевой лишилась еще одного весомого повода, собраться вместе за общим столом.