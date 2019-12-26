«Состояние похуже» - У Кудрявцевой начался послеоперационный отек

Врачи уповают на помощь гармональных препаратов.
Почти неделю страна переживает о здоровье всеми любимой Леры Кудрявцевой. 23 декабря ведущая программы «Секрет на миллион» открыла свой «секрет» - она перенесла сложнейшую операции на груди, причиной которой стал порвавшийся имплант. Спустя несколько дней после хирургического вмешательства общее состояние звезды резко ухудшилось. На плохое самочувствие пожаловалась сама Лера.
То, что Кудрявцевой стало хуже понятно не только по ее тревожным вздохам, но и по новому препарату, назначенному в это утро. Кроме привычного обезболивающего и антибиотиков, для борьбы с послеоперационными отеками врачи прописали Лере дексаметазон (достаточно серьезный гормональный препарат, который, кроме всего прочего, обладает мощным противовоспалительным эффектом). Это свидетельствует о том, что процесс восстановления тканей идет не так быстро, как хотелось бы медикам, а риск возникновения осложнений пока велик.
Радует то, что несмотря на плохое состояние, Лера не потеряла интерес к еде, и в ее палату пускают посетителей. Хотя вопрос о скорой выписке по-прежнему не стоит.