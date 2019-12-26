«Состояние похуже» - У Кудрявцевой начался послеоперационный отек

26-12-2019, 14:00

Врачи уповают на помощь гармональных препаратов.

Почти неделю страна переживает о здоровье всеми любимой Леры Кудрявцевой. 23 декабря ведущая программы «Секрет на миллион» открыла свой «секрет» - она перенесла сложнейшую операции на груди, причиной которой стал порвавшийся имплант. Спустя несколько дней после хирургического вмешательства общее состояние звезды резко ухудшилось. На плохое самочувствие пожаловалась сама Лера.

«Что-то сегодня так похуже состояние» - испугала подписчиков больная.

То, что Кудрявцевой стало хуже понятно не только по ее тревожным вздохам, но и по новому препарату, назначенному в это утро. Кроме привычного обезболивающего и антибиотиков, для борьбы с послеоперационными отеками врачи прописали Лере дексаметазон (достаточно серьезный гормональный препарат, который, кроме всего прочего, обладает мощным противовоспалительным эффектом). Это свидетельствует о том, что процесс восстановления тканей идет не так быстро, как хотелось бы медикам, а риск возникновения осложнений пока велик.

Радует то, что несмотря на плохое состояние, Лера не потеряла интерес к еде, и в ее палату пускают посетителей. Хотя вопрос о скорой выписке по-прежнему не стоит.