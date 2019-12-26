Блогер-фрик Андрей Петров страдает от редкого кожного заболевания

26-12-2019, 13:00

23-летний молодой человек болен витилиго.

Скандальный блогер-фрик Андрей Петров впервые признался, что болен. В 15 лет звезда YouTube на своем теле обнаружил нарушение пигментации и светлые участки кожи, которые отличались по цвету. Тогда же Петров понял – у него витилиго…

Андрей Петров сообщил, что до сих пор не понимает, по какой причине у него витилиго и даже врачи не могут сказать это, а также как избавиться от нарушения кожной пигментации. Блогер заявил, что у него множество светлых пятен по всему телу, которые доставляют ему дискомфорт и создают новые комплексы. Петров страдает от редкого заболевания, поскольку стесняется появляться на пляже, не может долго пребывать под открытым солнцем и даже не может полноценно снимать видеоролики, где периодически «светятся» пятна с пигментацией.

Сейчас молодой блогер пытается философски смотреть на свои пятна на коже и даже старается рассмотреть в них эстетику. Напомним, что витилиго — редкое хроническое дерматологическое заболевание. Самым известным человеком, у которого диагностировали витилиго, был поп-король Майкл Джексон. Именно по этой причине у легендарного певца изменился цвет кожи. Также модель Винни Харлоу прославилась на весь мир как самая необычная манекенщица, благодаря пятнам на коже.