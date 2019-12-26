По стопам Джигана – 8-летняя дочь Самойловой зачитала свой первый рэп-фристайл

26-12-2019, 15:00

Ариела явно переняла от звёздного отца творческие задатки.

Многодетному отцу Денису Устименко-Ванштейну, выступающему под творческим псевдонимом Джиган, есть чем гордиться. Несмотря на ещё совсем юный возраст дочери уже пытаются подражать своему знаменитому отцу и осваивать популярное музыкальное «ремесло».

Первой по стопам отца пошла 8-летняя Ариела. Супруга рэпера Оксана Самойлова опубликовала в своём профиле в Instagram видеозапись из поездки с детьми. Как можно понять из записи, попав в пробку, дети немного заскучали, но быстро нашли, чем себя развлечь. Так, старшая дочь порадовала маму своим первым рэп-фристайлом о фаст-фуде.

Вдохновила 8-летнюю Ариелу, очевидно, известная сеть ресторанов быстрого питания, которой она и посвятила немного неумелый, но от того не менее интересный речитатив. И это несмотря на то, что развивать способности ребёнка родители решили не в музыкальном направлении. Как известно, девочка занимается художественной гимнастикой и достигла в ней уже немалых успехов. Но творческие задатки отца всё же дают о себе знать.

К слову, пример старшей сестры воодушевил и 5-летнюю Лею. Она, подражая Ариеле, тоже попыталась выразить свою любовь к гамбургерам и «картошечке» с помощью рэпа. Однако ей рифма далась тяжело, видимо, в силу возраста.