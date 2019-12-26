Денег будет ещё меньше! Елизавета II жестко наказала Меган Маркл

26-12-2019, 10:30

В новом году королева планирует сократить бюджет расточительной невестки.

Королева Великобритании Елизавета II в 2020 году планирует серьезно заняться воспитанием своей самой капризной невестки – экс-актрисы Меган Маркл. Дело в том, что герцогиня Сассекская на свои дизайнерские наряды тратит слишком много денег из королевской казны, чего уже не может стерпеть монарх, которая сама привыкла экономить. Похоже, в новом году Меган придется несладко…

Британские издания посчитали расходы Меган Маркл за 2019 год и пришли к выводу, что бывшая звезда Голливуда на обувь и платья потратила более 263 тысяч долларов. И это ещё почти в два раза меньше, нежели в прошлом году. Однако, по словам королевских инсайдеров, Елизавета II не в восторге от такого расточительства жены принца Гарри, а потому монарх жестко наказала Меган и ещё больше сократила её бюджет для 2020 года. Таким образом, Маркл будет тратить намного меньше денег и не сможет носить любимые дорогостоящие наряды от любимых модных домов Stella McCartney, Givenchy, Gucci и Oscar de la Renta.

Как отреагировала на такое решение королевы сама Меган Маркл неизвестно. Но герцогиня обладает сильным и весьма капризным характером, а потому ей не составит труда снова слушаться королеву, как это уже делала ранее. Напомним, что экс-актриса является злостной нарушительницей строгого королевского протокола – Меган продолжает красить ногти черным лаком, носит черные колготки, рванные джинсы и обувь на танкетке, которые являются табу для королевских дам.