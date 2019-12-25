Гарик не удовлетворяет. Асмус ищет способ расслабиться «по-настоящему» на стороне

25-12-2019, 22:00

Кристина призналась, что традиционные «развлечения» с мужем ей уже не нравятся.

Резко выросшую в этом году популярность Кристины Асмус сложно переоценить. Всего одной постельной сцены в фильме «Текст» хватило для того, чтобы актриса не сходила с первых полос прессы. Стоит отдать артистке должное – она делает все, чтобы продолжать оставаться на волне, как и раньше. В том числе дает основания для новых слухов. В основном, касаются они личной жизни Кристины. Так, накануне она практически призналась, что Гарик ее не удовлетворяет, потому звезда «Интернов» теперь ищет способ расслабиться «по-настоящему» на стороне.

Об этом Кристина рассказала своим подписчикам в Instagram. Девушка признается, что уже долгое время не может хорошо провести время и отдохнуть. Асмус признается, что даже дома с семьей не может выдохнуть. Не является ли это прямым намеком на то, что Харламов больше не является той самой «каменной стеной», за которой Асмус спокойно? Более того, в конце Кристина подтверждает, что даже в постели все не лучшим образом. «Хохмы в виде советов про секс и бухлишко оставьте, не помогает», заявляет Асмус, намекая, что свой супружеский долг Харламов уже не исполняет должным образом.

Учитывая то, сколько грязи вылилось на семейную пару, вполне вероятно, что пройти этот период они так и не смогли и теперь Асмус требуется кто-то, с кем она сможет «расслабляться». Самые простые варианты в виде приписываемых ей любовников актеров Александра Петрова и Ивана Янковского явно не отказались бы официально увести Асмус у «Бульдога». Для самого же Гарика слова жены – серьезный тревожный звоночек и ему следует что-то предпринять по этому поводу.