Королёва все еще в сердце. Николаев в шоу Ивлеевой признался бывшей жене в чувствах

25-12-2019, 20:10

Вместе с женой певец воспитывает дочь, но Наташа значит для него явно больше.

Пара Наташи Королевой и Игоря Николаева в 90-е годы была одной из самых обсуждаемых. После того, как певица решила уйти от своего продюсера и композитора в «свободное плавание» поражены были все, в том числе и Николаев. Знаменитый «усач» российского шоу-бизнеса даже по истечении 18 лет после расставания доказывает, что Королёва все еще в сердце. Обидно в этой ситуации только его нынешней супруге Юлии Проскуряковой, которую Николаев, из-за бывшей жены, опозорил на весь интернет.

Семейная пара стала гостями новогоднего выпуска блогера Насти Ивлеевой. Вместе с другими участниками, среди которых были Алла Пугачева, Максим Галкин, Гарик Харламов и другие, они играли в популярную компанейскую игру «Выкрутасы», когда нужно угадать личность, указанную на бумажке, прикрепленной ко лбу. Учитывая то, что знаменитости сами придумывали звезду, которую загудывали соседу по столу, странно, что Николаев загадал Проскуряковой Наташу Королёву. Когда Юлия начала понимать, что угадывает бывшую жену супруга, сразу стало понятно, как неприятна ей ситуация. Судя по реакции Проскуряковой, «прошипевшей» на Николаева «ах ты…» стало понятно, что дома семейной паре предстоит серьезный скандал.

Приближенные к Королёвой и Николаеву неоднократно говорили о том, что композитор был по уши влюблен в Наташу и очень больно переживал развод. Неудивительно, что даже сейчас, когда прошло столько лет и вместе с другой женщиной он воспитывает совместную дочь, ситуация не изменилась и Королёвой до сих пор можно лишь пальцем поманить Николаева и от Проскуряковой он уйдет.