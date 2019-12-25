Олю на короткий поводок. Дава «душит» отношения с Бузовой ревностью

25-12-2019, 18:00

Всю личную свободу у поющей ведущей новый любовник отбирает.

Стремительно развивающиеся отношения певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна, известного как Дава, пара практически не скрывает. Особенно это пытается показывать молодой человек. Это и неудивительно, ведь той популярности, что у возлюбленной, у него нет, потому он как можно чаще хочет светиться в компании сверхизвестной Бузовой. Однако, в этих отношениях он сразу решил показать, кто главный, потому «душит» их тотальной ревностью.

Блогер разместил в своем Instagram короткий ролик, в котором вместе с Бузовой смотрит ее прошлогоднее выступление в канун Нового года. Даве сильно не понравилось, что на сцене, помимо Бузовой, танцуют незнакомые ему мужчины из балета любовницы, потому тут же он начал «чихвостить» Олю на обозрение многомиллионной аудитории. Бузова лишь опустила глаза и, как провинившийся котёнок, стала оправдываться перед Манукяном.

Как известно, одной из причин расставания Бузовой и ее бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова стала как раз-таки безумная ревность последнего. Он не позволял девушке видеться с другими мужчинами и запрещал начинать певческую карьеру. Как бы не случилось так, что и в этот раз произойдет такая ситуация. Видно, что пока еще Бузова вне себя от счастья, потому не видит очевидных минусов новых отношений. Этим и пользуется Дава, пытаясь показать поющей ведущей, кто здесь главный и посадить Олю на короткий поводок.