25-летняя Костенко планирует рожать третьего ребенка подряд

26-12-2019, 12:00

Настя превратилась в «инкубатор» для Тарасова?

Браку Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова скоро исполнится всего 2 года, а у пары уже есть ребенок и второй на подходе. Едва родив первого малыша, 25-летняя модель забеременела вновь. Судя по ее словам, еще находясь в положении, она планирует рожать уже третьего подряд. К чему такая спешка?

О том, что Настя с мужем планировали изначально иметь много детей, она сообщила в stories. Там же, на странице в Instagram, она заговорила с одним из пользователей о третьей беременности. По словам Костенко, она уже проконсультировалась у врача в этом вопросе.

Между тем, Насте всего 25 лет – время, когда формируется личность и четкое понимание своей принадлежности в жизни. Неужели девушка решила в столь юном возрасте стать мамой-домохозяйкой? Разумеется, в этом нет ничего плохого, но зачем рожать без остановки, без возможности полноценно заниматься саморазвитием, постоянно находясь в беременном состоянии? Складывается впечатление, что Костенко превращается в «инкубатор» для Тарасова.

Главным в этой истории остается немаловажный факт – жадность Дмитрия, о которой сообщается во всех СМИ. Если спортсмен начнет ограничивать своих детей и жену в возможностях, то ранние роды и мечты о счастливой многодетной семье быстро сменятся жестокой реальностью с вытекающими проблемами и ответственностью.