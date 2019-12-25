«Влюбился в этого персонажа». Бебуришвили попал в Comedy Club через постель продюсера

25-12-2019, 15:45

Молодой комик сам признался, что на сцену клуба вышел по блату.

Андрей Бебуришвили – один из самых молодых и многообещающих участников Comedy Club. На YouTube-шоу «Вписка» он признался в том, что с самого начала его карьеры коллеги по клубу относились к нему с пренебрежением из-за того, что попасть на сцену ему удалось через проект по поиску молодых талантов Comedy Батл. Бебуришвили уверяет, что причина ненависти к нему именно в этом, однако это не до конца так. Все же и другие таланты оказывались в Comedy Club таким образом и отлично приживались в звездной тусовке. Продюсер клуба Алексей Пойманов просветил фанатов, что же, на самом деле, произошло.

Бебуришвили уже называл любимым юмористом гей-сообщества в России, а коллеги-комики то и дело шутят по поводу его нетрадиционной ориентации. Уже и сам Бебуришвили, судя по всему, смирился со своей участью, но главный секрет он оставляет при себе. Речь о том, что попал он в Comedy Club через постель продюсера Алексея Пойманова. Неспроста мужчина настолько тепло отзывался именно об Андрее, говоря, что «влюбился в этого персонажа», игнорируя других талантливых «салаг», попавших в Comedy Club.

Наверняка слухи о «голубых» увлечениях Бебуришвили неспроста стали частью его образа. Коллеги по Comedy Club узнали о том, каким образом Андрею досталась «путевка в жизнь» и, естественно, решили не выносить скандал на публику, но все приближенные знают, что свой успех Бебуришвили получил, как по классике, через постель продюсера.