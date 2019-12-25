И эту обрюхатит? Сбежит на пои ушел от беременной Коки к бывшей любовнице Рудовой

25-12-2019, 15:06

Наталья не прекращает попыток затащить рэпера под венец, но у Егора другие намерения.

Любвеобильность Егора Крида уже давно стала объектом постоянных обсуждений поклонников. Видимо, он решил использовать свою популярность на максимум, потому постоянно проводит время в компании разных девушек. Одной из приписываемых ему «бывших» является актриса Наталья Рудова, которая своих попыток затащить Егора под венец не оставляет и повсюду ходит за ним, пытаясь показать, что может стать ему достойной супругой. Однако, учитывая сведения о том, что рэпер ушел от беременной певицы Клавы Коки, испугавшись ответственности, становится понятно, что и эту воздыхательницу лишь обрюхатит, после чего сбежит на поиски новой любви.

Рудова не выдержала и явилась на премьеру фильма «Неидеальный мужчина», в которой Егор играет одну из главных ролей. В комментарии к фотографии, подтверждающей это, она всеми возможными способами пыталась показать, что испытывает к Егору симпатию, называя его «идеальным» и «талантливым» красавчиком.

Наталье следует понимать, что Егор – это явно не то, что нужно 36-летней женщине. К женскому полу он относится легкомысленно, потому как считает, что теперь они всегда будут бегать за ним толпами. Легкая интрижка с молодой звездой Black Star Клавой Кокой закончилась беременностью последней. Неужели такая же участь теперь ждет и Рудову? Если она вовремя не одумается и попытается вернуть былой роман, то рискует остаться матерью-одиночкой.