Не Оля, так Лиза или как Гриценко увел у Батрутдинова Аниховскую

24-12-2019, 18:00

Тимур был уверен в верности девушки, но она вонзила ему «нож» в спину.

Роман Гриценко увел Елизавету Аниховскую у Тимура Батрутдинова. Многим казалось, что на проекте «План Б» никто так и не сможет найти свою любовь, особенно после того, как Ольга Бузова отказалась от всех парней, но происходящее за кадром доказывает обратное.

Гриценко опубликовал в Instagram Stories видеообращение к подписчикам, в котором рассказал, что летит из Москвы в Санкт-Петербург и попросил их угадать, с какой целью он это делает. Как оказалось, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» приехал не просто так, а в гости к Аниховской. Вместе они гуляли по городу, и, по сути, у них получилось свидание.

Роман, судя по всему, подумал - не Оля, так Лиза. Бузова выгнала его с проекта предпоследним, но это не погасило его желания искать ту самую, которая станет для него ближе и любимее всех на свете. И хоть во время съемок он много раз признавался певице в любви, похоже, его внимание привлекала не только она, но и одна из участниц, которая боролась за сердце Батрутдинова.

Примечательно, что в недавно вышедшем выпуске «План Б» Тимур поделился с Олей мыслями о том, что Рита может видеться или даже очень близко общаться с другими парнями несмотря на то, что все еще ходит на свидания с ним, а вот в Елизавете он был железно уверен.

В этом, наверное, и была самая большая ошибка резидента Comedy Club. Молодой Рома, судя по всему, понравился ей больше, поэтому в конце концов она не сдержалась и позвала его к себе.