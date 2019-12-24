«Окосевший» от счастья Крид заявит о правах на дочь Нюши?

24-12-2019, 17:31

Певец давно хотел детей от Ани, похоже, общественность ждет очередной ДНК-тест.

На днях выяснилось, что годовалая дочь Анны Шурочкиной, известной под псевдонимом Нюша, поразительно похожа на Егора Крида. Сходство 1 в 1 и ряд совпадений, видимо, вселили уверенность певцу в том, что именно он является отцом ребенка. Крид сильно изменился, на днях он буквально «окосевший» от счастья сиял и едва мог связать пару слов. Видимо, теперь Егор понял всю ситуацию и вскоре заявит о правах на дочь.

«Пережить» такую новость артисту, похоже, помог алкоголь. Судя по эмоциям Егора в новых stories на его странице в Instagram, артист неимоверно рад, причем настолько, что не смог скрыть свой слегка неадекватный вид. Глаза Крида то и дело «разъезжались», язык заплетался, дважды певец «залипал», чтобы вспомнить, о чем хотел сказать. Самое интересное, что целых 7 роликов Крид посвятил по сути одной лишь новости: «мы записали видео на YouTube». Очевидно, что артисту просто хотелось поделиться радостными эмоциями, переполняющими его явно не от очередного монтажа.

Практически накануне Нюша показала свою дочь общественности. Отцовство Крида из-за поразительного сходства мгновенно утвердила львиная доля пользователей.

Ранее певец заявлял, что именно Нюша является для него женщиной, от которой он хотел бы детей. Удивительно, но похоже Егора действительно не испугало отцовство и, возможно, он готов вступить в борьбу за предполагаемую дочь. Такого рода случаи — не редкость в мире шоу-бизнеса. Без сомнений, если Крид пойдет до конца, история выльется на экраны ТВ, а общественность ждут новые эфиры с Андреем Малаховым и ДНК-тестами.