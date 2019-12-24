Вкус свободы «опьянил» или почему Димаш «загулял» в Китае

24-12-2019, 13:02

Подопечный Крутого «кутит» ночи напролет.

Димаш Кудайберген ведет себя так, будто окончательно ушел в свободное плавание. Вкус свободы настолько «опьянил» исполнителя, что теперь он самозабвенно «отрывается» в Пекине и не забывает сообщить об этом поклонникам. Так почему молодой человек регулярно устраивает себе такие передышки? Димаш «загулял» в Китае из-за накопившейся усталости от постоянного надзора со стороны Игоря Крутого, а столь откровенный пост о бессонных ночах он мог написать, чтобы позлить продюсера. Композитор отреагировал сразу, но несмотря на веселые смайлики, Крутой наверняка пришел в ярость, поскольку осознал, что стремительно теряет контроль над подопечным.

Игорь сделал из Кудайбергена звезду мировой величины: недавно Димаш провел феерический концерт в Нью-Йорке, на котором собрал бурю оваций и сорвал кучу аплодисментов. Головокружительный успех отразился на восприятии Кудайбергена и теперь певец явно будет искать поводы, чтобы как можно дольше оттянуть встречу с Игорем Яковлевичем. Реалии современного шоу-бизнеса таковы, что далеко не каждый артист спешит связать себя контрактом и потакать интересам «воротил». Деятели искусства предпочитают использовать наставников, как необходимый трамплин для дальнейшего развития, но погрязнуть в договорах и обязательствах вовсе не входит в их планы.

Димаш оказался как раз из плеяды таких звезд: парень ловко использовал нужные связи для того, чтобы протоптать себе путь наверх, но в скором времени услуги Крутого стали не нужны исполнителю. За короткий период Кудайберген вырос до уровня узнаваемой во многих кругах медиаличности, а Игорь чувствует отрешенность Димаша и старается держать его в узде, не давая тому полностью избежать его влияния.

Крутой беспокоится за Кудайбергена, а потому даже на зарубежных выступлениях музыкант приставляет к подопечному своих людей, как это было недавно, когда на концерт в США заявилась супруга Ольга. Такое поведение выглядит странно, но Игоря все-таки можно понять. Крутой работал с мэтрами и «динозаврами» российской сцены и теперь понял, что будущее именно за такими молодыми талантами, как Кудайберген. Композитор все же не учел, что в свои 25 лет Димаш уже достиг того, чего многие не добиваются за всю карьеру, а потому может без всякого замешательства попрощаться с ним ради безмятежного «полета» навстречу новым свершениям.