Обещать – не значит сделать или почему Юрий Гальцев оставил сына-наркомана в центре реабилитации?

24-12-2019, 11:00

Юморист поддерживал ребенка от первого брака, но теперь, кажется, у него совсем другая жизнь.

Судьба была не благосклонна к сыну Юрия – мальчик рано остался без отца. Спустя годы юморист все же обратил внимание на ребенка, но было уже поздно. Михаил Гальцев долгое время лечился от наркозависимости, когда-то выбрав для себя «кривую дорожку». Юрий же навещал сына-наркомана в Кургане лишь раз – видимо, стало стыдно за ошибки молодости. Теперь же в блоге Гальцева парень не появляется, мужчина перестал навещать Михаила, ведь обещать – не значит сделать?

Судьба парня могла сложиться иначе, ведь если бы отец не оставил его, когда тому было 1.5 года, возможно, он бы не стал искать утешения в алкоголе или наркотиках. В центре реабилитации, где сейчас проживает Михаил, гости редки. В тот единственный раз, когда Гальцев навестил сына, его, очевидно, «грызла» совесть. Почему за грехи родителей всегда должны расплачиваться дети? У Гальцева есть дочь от второго брака, судьба которой больше похожа на сказку, ведь отец все время поддерживал ее во всех начинаниях.

Сейчас Юрий Гальцев занят в карьере – мужчина до сих пор снимается в юмористических шоу и «Голубом огоньке», но для сына, кажется, места в его жизни не нашлось…