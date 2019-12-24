«Дом-2» по суду закрывают за долги. У шоу конфискуют дома для проживания участников и конкурсные квартиры

24-12-2019, 08:00

Продюсеры набрали кредитов, но вот отдать так и не решились. Сейчас участники ищут себе пристанище в арендованных городских квартирах, а судебные приставы опечатывают всю площадку в счет кредиторов.

Сумма всех кредитов по судебному решению составила 63 млн рублей. Эти деньги в срочном порядке взыскали с акционеров шоу «Дом-2», вот только они не смогли расплатиться и были вынуждены отдать дома, находящиеся в периметре телестройки. По слухам, каждый акционер «Дома-2» перекидывал вину на другого — больше года суд не мог найти виновного. Тут же главным заемщиком средств назвали бывшего супруга Ольги Орловой — Александра Карманова. Якобы продюсер телестройки набрал кредитов для покупки квартир по конкурсам («Человек года»), но платить по ним никто не собирался.

Кроме того, частично продюсерам удалось перекинуть долг на участников, которые получили квартиры в конкурсе: Роман Капаклы, Андрей Чуев, Ольга Ветер, Дарина Маркина и Никита Кузнецов. Сейчас на телестройки происходит переполох - «Дом-2» по суду закрывают за долги, конфискуют дома для проживания участников, забирают конкурсные квартиры участников, продают имущество, а также выставили на торги землю.

Не исключается, что квартиры, подаренные на «Человеке года» за последние 5 лет также могут пойти в общий счет долга, поскольку они не приватизированы на участников, а еще принадлежат организации «Дом-2». Полностью остановлен съемочный процесс на поляне, в городских квартирах творится хаос — участники ругаются за двуспальные кровати.

И только Сейшельские острова не настигли судебные приставы, но у продюсеров больше нет денег на содержание участников...