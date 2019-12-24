«С жиру бесится» или как Бородина «отбабахала» день рождения дочери за 2 млн рублей?

24-12-2019, 03:00

Один только торт на праздник поклонники оценили в 300 тыс. рублей.

22 декабря младшей дочери Бородиной исполнилось 4 года – звездная мама организовала вечеринку по-особенному. Столы ломились от яств, а взрослые гости «заливались» элитным алкоголем. Торт для Теоны от самого известного кондитера обошелся семье примерно за 300 тыс. рублей, а убранство, аниматоры, шикарные наряды и украшения буквально ошарашили сеть. Общая стоимость детского дня рождения оценили в 2 млн рублей. «С жиру бесится!?» - негодуют фанаты.

Младшая дочь Бородиной, по мнению пользователей, не является примером воспитания. Сами родители публично выставляют истерики Теоны в сеть, а ребенок, кажется, растет во вседозволенности и является разбалованным. Такие праздники еще больше «развращают» звездную молодежь, считают поклонники, и детям будет все тяжелее понять реальные ценности жизни, если в своей они будут видеть лишь роскошь и излишества. Примеров таких детей полно – они вырастают в неумелых, несамостоятельных и быстро разочаровываются во взрослой жизни.

Несомненно, Ксения «отбабахала» праздник дочери, как могла, но фанаты советуют ей подумать о будущем. Если ребенок с самого детства живет в излишествах или вседозволенности, то в будущем его может ждать полное разочарование и проблемы с социализацией.