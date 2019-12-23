Алчные родители молодого любовника Мадонны рассказали о скорой свадьбе

23-12-2019, 17:33

Престарелая певица «купила» любовь из-за страха приближающейся пенсии.

Не так давно Мадонну заметили с молодым любовником на балконе ее дома в Майами. 26-летний Ахламалик Уильямс не скрывал близких отношений с певицей и по снимкам понятно, что между парой роман. Родители молодого танцора одобряют выбор сына и отметили, что «она сама будет о нем заботиться». Также алчные родители Ахламалика рассказали о скорой свадьбе, ведь по их мнению именно к такому логическому завершению ведет роман Мадонны с танцором. Хотя и мать, и отец Уильямса младше самой Мадонны на несколько лет, а разница певицы в возрасте с их сыном и вовсе 35 лет, родители танцора убеждены в счастливом совместном будущем.

Мадонна славится своим пристрастием к романам с молодыми и подкачанными парнями. Но несмотря на немалое количество подобных отношений — все они имели свойство быстро заканчиваться, изредка принося лишь популярность молодым бойфрендам певицы. Но даже спустя время все бывшие возлюбленные Мадонны отказываются говорить о своих отношениях с певицей, ведь она принуждает подписывать специальный документ о неразглашении подробностей совместной жизни, за нарушение которого предусмотрены огромные штрафы.