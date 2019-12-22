«Замуж выйду точно!» – Барановская отказалась от брака с Аршавиным и выбрала другого жениха

22-12-2019, 22:00

34-летняя телеведущая искренне хочет стать женой.

Недавно Юлия Барановская примерила свадебное платье. Многие фанаты были в восторженном шоке, ведь ранее можно было только догадываться о ее ухажерах и вычислять по совместным фотографиям. Но ожидания оказались ложными. Телезвезда просто прорекламировала бренд свадебных нарядов, а сама под венец спешить не стала. Точнее, Юлия хочет замуж, только кольцо на безымянный палец она наденет исключительно по любви. Судя по ее последним Stories в Instagram, Барановская выбрала жениха и настроена крайне решительно.

Сначала Юлию все хотели выдать замуж за Андрея Аршавина. Много лет назад пара действительно была влюблена, но что имеет по итогу? На плечах хрупкой женщины трое детей, отсутствие алиментов и редкие встречи с настоящим отцом. Барановская отказалась от брака с бывшим гражданским мужем, но не отрицает, что в скором времени примерит подвенечное платье.

«Замуж выйду точно!» – несмотря на постоянное нахождение в светских кругах и известность на всю страну, Юлия до сих пор не встретила любовь всей своей жизни. С кем ей только не приписывали романы: Эмин, Максим Галкин, Александр Васильев и другие популярные личности. Но ни один из вариантов не подтвердился. Судя по всему, она ждет своего «принца на белом коне», только нельзя забывать, что время неумолимо.