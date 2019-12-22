Дава получил ключи от столичной квартиры Бузовой и стал полноправным хозяином

22-12-2019, 18:31

Пока Оля надрывает голос заграницей, ее жених обустроился в дорогих хоромах.

Некоторое время назад Ольга Бузова наконец-то приобрела квартиру в элитном районе столицы. Много лет звезда жила на съемных квартирах и почему-то не могла себе позволить стать полноценной владелицей крупной недвижимости. Сейчас она гордо может сказать, что проводит у себя даже съемки, а неизменным участником таких роликов становится ее жених Давид Манукян. Сначала пара просто записывала видео в Instagram и Tik Tok, но со временем они сильно сблизились и даже стали оставаться друг у друга. Инсайдер сообщал, что пара живет у Бузовой, и, судя по последним Stories блогера, он окончательно обосновался в квартире богатой невесты и стал полноправным хозяином.

Манукян выставил несколько видео, на которых играет с собаками. Это точно животные Ольги. Соответствуют не только породы, но и золотые украшения на ушах йоркширского терьера. Объявив о покупке квартиры, Оля сделала фото на кресле. Эта мебель снова появилась на странице Давы. Сомнений не остается – он получил ключи из рук Бузовой, ведь пока он хозяйничает у нее дома, Оля улетела заграницу.

Тем временем, певица выступает в Риге.

Чужому человеку она бы не доверила уход за животными, а тем более полноправное владение квартирой. Это говорит лишь об одном – пара действительно имеет серьезные намерения относительно друг друга.