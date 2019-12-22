Черно «выбивает» из Оганесяна подарки угрозой аборта?

22-12-2019, 23:01

Небогатый Йося всеми силами пытается спасти ребенка, потакая Саше.

После появления новостей о беременности участницы «Дома-2» Саши Черно, ее муж Иосиф Оганесян сам не свой. Молодой человек то и дело дарит жене дорогие подарки, постепенно опустошая семейный бюджет. Небогатый Йося дает жене непривычно много внимания, потому создается впечатление, что причина тому шантаж со стороны властной Александры. Угрожать она на данный момент может лишь абортом, потому как других рычагов давления на Оганесяна у нее не осталось. Не удивительно, что сведения о беременности Черно появились вскоре после того, как пара смогла уладить отношения после временного расставания.

Саша вовремя смекнула, что «привязать» к себе Иосифа и обеспечить себя его постоянной заботой она сможет только с помощью ребенка. На первое время у нее действительно получилось, но вскоре Иосифа вновь потянуло на сторону, как это было и в первый раз, потому шантажировать его Черно решила уже по-крупному. Видимо, она начала угрожать «гулящему» мужу абортом. Из-за этого Оганесян мог настолько испугаться того, что жена действительно может избавиться от ребенка, что и начал задаривать жену дорогими подарками. Роскошный букет на размещенной в Instagram публикации стоит наверняка, как средняя зарплата в России.

Черно же сложившаяся ситуация целиком устраивает. Саша, видимо, регулярно «выбивает» из Йоси подарки угрозой аборта и совесть ее совершенно не грызет. Участница «Дома-2» понимает, что мужчина может уйти от нее в любой момент, потому использует все возможные методы для того, чтобы удержать его рядом. Не стоит исключать, что после рождения малыша появятся новые методы манипуляций, а так как Иосиф уже на «крючке» — ситуация у Черно уже решена.