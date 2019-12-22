Безработный муж не нужен или почему Пугачева «пристроила» Галкина на шоу к Ивлеевой

22-12-2019, 21:01

На фоне слухов об увольнении Максима, Алла быстро нашла альтернативу.

Максим Галкин решил окончательно перебраться на Youtube. Сначала шоу «Музыкалити», которое набирает много просмотров и положительных отзывов, а теперь он снялся в ролике у Ивлеевой, вместе со своей Аллой. Странно, что у него так много времени, чтобы сниматься в новых проектах. Как и все телезвезды, он сейчас должен работать на новогодних «огоньках» и ездить по корпоративам, зарабатывая деньги и отрабатывая контракт. Но, кажется, что на концерты его не зовут, а контракт с «Первым» расторгнут. Вероятно, на фоне слухов об увольнении Максима, Алла быстро нашла альтернативу, и чтобы не остаться совсем без денег, «пристроила» Галкина на Youtube. Ведь лучше муж-ютубер, чем безработный!

В чем же причина его увольнения с главного канала? Вероятно, все дело в оппозиционных высказываниях и том, что Эрнст испугался за репутацию «Первого». Руководителю не понравилось, что из-за парочки броских фраз Макса, канал могут «прикрыть» и он поспешил избавиться от нерадивого комика.

Не нужно отметать и тот вариант, что это все может быть «многоходовкой» Галкина. Он мог специально начать портить себе репутацию среди высших органов для того, чтобы показать показать: нем еще есть частичка андеграунда. Этот шаг помог бы ему заручиться поддержкой молодежи и их лайками на видео с его участием.