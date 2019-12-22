Подарок Галкина героине «Лучше всех» заставил девочку и гостей прослезиться от счастья

22-12-2019, 15:44

Поступки, достойные аплодисментов – ребёнок навсегда запомнит шоу и его ведущего.

Программа «Лучше всех» является самой доброй среди всех на Первом канале. Несменный ведущий Максим Галкин с легкостью находит общий язык с каждым из детей, поэтому все участники с радостью рассказывают ему о себе и демонстрируют талант. По окончании выступления маленькие герои получают призы, но у некоторых появляется возможность осуществить мечту всей жизни. Так, талантливой поэтессе, которая прямо в студии придумала стихотворение, Галкин подарил неожиданный сюрприз. Этот трогательный жест заставил и девочку, и гостей прослезиться от счастья.

В студию пришла Маргарита Плиева, «королева стиха и прозы», как ее охарактеризовал Максим. Девочка пишет только позитивные стихи о своей жизни, а особенно любит животных. Маргарита мечтала о собаке, поэтому посвятила стих, в котором выразила искреннее желание. В один момент помощница ведущего вышла на сцену, а на руках у нее оказался щенок породы йоркширский терьер. Ребенок чуть не заплакал, а его мать еле сдерживала слезы в зрительском зале.

Такие поступки, несомненно, вызывают уважение и к Максиму, и к редакторам шоу. Дети не просто хвастаются собой, но и уносят после шоу незабываемые впечатления.