С Мусагалиевым связался — без работы остался или как Мигеля «выживают» с ТНТ

22-12-2019, 20:01

«Нищенские» расценки, провал на «Танцах» — Азамат станет финальной точкой в карьере Шестопёрова?

Не успел Мигель отойти от публичного провала на последнем сезоне шоу «Танцы», как судьба подготовила танцовщику очередной удар. Поводом для это стало участие Сергея Шестопёрова (настоящая фамилия артиста), в проекте Азамата Мусагалиева, где творчество Мигеля оценили в 500 рублей. Неужели Шестопёрова попросту «выживают» с ТНТ?

Действительно, на днях Азамат презентовал новый проект «Я себя знаю», где артисты будут бороться в интеллектуально-развлекательной битве. И всё бы ничего, вот только расценки на выпуск с Мигелем порядком занижены — билет обойдётся зрителю в 500 рублей, в то время, как посмотреть на Гудкова стоит уже 1500 рублей. Звезда «Танцев», как оказалось, «стоит» в три раза дешевле известного комика.

Видимо, как только Мигель связался с Мусагалиевым, то и вмиг остался без работы. Не исключено, что такими «выходками» руководство канала попросту указывает танцовщику на его «место». И если ранее Шестопёров выезжал на таланте в шоу «Танцы», то сейчас от былой славы наставника не осталось и следа. Не исключено, что участь в шоу Азамата станет и вовсе финальной точкой в карьере Шестопёрова, а «нищенские» расценки и публичное притеснение коллег тому лишь подтверждение.