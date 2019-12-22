Пригожин запугал или почему Наталья Фриске откажется от копирования Жанны

22-12-2019, 13:10

Сестра знаменитой артистки боится спорить с Пригожиным, потому пойдет у него на поводу.

Сестра покойной Жанны Фриске Наталья дважды пыталась начать певческую карьеру. Сначала, с подачи родственницы, в «Блестящих», а после и сольно. Оба раза у нее обернулись провалом, но останавливаться она, судя по всему, не хочет. Недавно Наталья решила исполнить вживую песни Жанны и взяла для этого образ знаменитой сестры. Естественно, это не могло остаться без внимания и отреагировал на ситуацию любитель поскандалить продюсер Иосиф Пригожин. Младшую сестру певицы он жестко раскритиковал за копирование Жанны, чем тут же вызвал со стороны Натальи ответный комментарий.

Пригожин уже давно поддерживает собственную популярность путем скандалов. Подобные выпады он делает регулярно в адрес различных звезд российского шоу-бизнеса, на этот раз «в прицел» попала младшая Фриске. Наталья должна была понимать, что копировать Жанну на концерте — явно не лучшая идея, потому как публика начнет ее критиковать. Неудивительно, что в дело захотел вмешаться Пригожин. Даже не пытаясь оправдываться перед продюсером, Наталья заявила, что ради того, чтоб ее перестали сравнивать с Жанной Фриске она готова на все, даже «сломать челюсть и нос». Неужели Пригожин настолько запугал знаменитость, что она даже не пытается спорить? Ситуация на этом, правда, не закончилась. В дело вмешался отец Натальи Владимир Фриске и уже угрожает продюсеру расправой за слова в сторону дочки. Муж Валерии не привык, что его критика вызывает такую бурную реакцию и, по слухам, уже готовиться отправляться в полицию.

Наталье же надо осознать, что сравнения с сестрой она будет слушать до конца своей жизни. Именно поэтому она лишь усугубляет свою ситуацию, распевая песни Жанны. Пригожин хоть и довел Наталью до нервного выпада в ответ, но все же показал, что копирование образа сестры — плохое начало для карьеры. Откажется ли Наталья теперь от копирования образа Фриске, покажет время. Недружелюбный шоу-бизнес в виде того же Пригожина свое отношение к этому показал.