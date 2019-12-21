Любовь Успенская скрывает залысины под париком

21-12-2019, 22:00

Алкоголь и курение сыграли свою роль, а возраст окончательно добил певицу?

Любовь Успенская никогда не скрывала вредных привычек - долгое время она употребляла алкоголь и была зависима от табакокурения. Хоть в итоге артистка и переборола себя, её здоровье, видимо, успело получить хорошую порцию вреда. Теперь певица, судя по всему, вынуждена скрывать залысины под дорогим и качественным париком.



В перерыве между публичными мероприятиями Успенская записала короткое видео для фанатов, где предстала в простой толстовке. На её голову был накинут капюшон, который она то и дело с опаской поправляла. Один раз он всё-таки соскочил с головы, но Любовь невероятно быстро исправила недоразумение. Этого момента достаточно, чтобы заметить - голова звезды отличается во время выступлений и в повседневной жизни. Если обычно Успенская предстаёт с довольно пышной копной волос, то в ролике у неё собран не такой уж и большой хвост. Кажется, причёска певицы заметно поредела.